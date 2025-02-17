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美俄高层官员18日沙国会晤 讨论恢复双边关系

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（法新莫斯科17日电） 克里姆林宫表示，俄罗斯与美国官员将于18日在沙乌地阿拉伯会晤，讨论双边关系的「恢复」，并且为俄乌冲突「可能」实现停火以及为美国总统川普和俄国总统蒲亭举行峰会等预先准备。 克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「（俄国外长）拉夫罗夫（Sergei Lavrov）与（总统幕僚）鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）将于今天飞往利雅德（Riyadh），并于明天会晤美方代表，会谈的重点主要是致力于恢复全面的俄美关系，也将针对乌克兰解方展开可能的谈判，以及安排俄美总统会晤。」

川普于12日和蒲亭通话后表示，美俄双方将立即展开谈判以终结俄乌战争，两人也针对中东、能源、美元与人工智慧等议题进行磋商。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）将与川普的国安顾问瓦尔兹（Mike Waltz）和美国中东特使魏科夫（Steve Witkoff）在沙乌地阿拉伯会晤俄国官员。

此外，针对路透社报导俄罗斯主权财富基金「俄罗斯直接投资基金」执行长德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）也将会晤美国代表团，以及被问到是否蒲亭与川普将在本月稍后于沙国举行面对面会谈，培斯科夫都不予置评。

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