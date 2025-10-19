美军再打击毒品恐怖分子 哥伦比亚总统斥侵犯主权

afp_tickers

3 分钟

（法新社波哥大18日电） 美国总统川普证实美军在其针对「毒品恐怖分子」的军事行动中再次发动袭击之后，哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）今天指控华盛顿侵犯其国家主权并杀害一名渔民。

川普展开了一场前所未有的军事行动，他声称是为了切断自拉丁美洲流入美国毒品的来源。

华盛顿方面声称这些行动已对毒品走私造成「决定性打击」，但并未提供证据证明被击毙的人确实是毒贩。迄今已有至少27人被击毙。

哥伦比亚总统裴卓在社群平台X上表示：「美国政府官员在我们的领海内犯下谋杀罪并侵犯了我们的主权。遇害的渔民卡兰沙（Alejandro Carranza）与贩毒集团毫无关联，他的日常工作就是捕鱼。」

裴卓并附上受害者家属的影片证词，家属指出，卡兰沙在9月的一次美军袭击中被击毙，当时他正驾着渔船在加勒比海捕鱼。

专家指出，即使攻击目标是经确认的毒贩，这类「即决式击杀」行动在国际法上仍属非法。

裴卓说：「那艘哥伦比亚渔船当时漂流在海上，并已发出求救讯号。」

他并说：「我们正等待美国政府的解释。」

川普今天表示，美国在加勒比海对一艘「毒品走私潜艇」发动军事打击行动，造成两人死亡，并将幸存的两名疑似毒贩遣返回各自的原籍国厄瓜多与哥伦比亚。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「我非常荣幸摧毁了一艘极大的运毒潜艇，它正航行在一条众所周知的毒品走私路线上，目的地是美国。」他并说，该潜艇载有芬太尼（fentanyl）与其他毒品。

他说：「两名恐怖分子被击毙。幸存的两人正被遣返回各自的原籍国，将受到羁押与起诉。」

裴卓证实，那名哥伦比亚籍嫌疑人已被遣返回国，并将依法起诉。