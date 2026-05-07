美军战机击毁油轮船舵 阻止突破伊朗港口封锁令

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（法新社华盛顿6日电） 美国军方今天表示，一架美国海军战机今天朝一艘试图突破华府对伊朗港口封锁的油轮开火，击毁这艘油轮的船舵，使油轮失去行动能力。

这是美军第2次朝据称企图违反封锁令的船只开火，这项封锁行动是自4月13日起实施。

美军中央司令部（US Central Command）在社群平台X上发文表示，美军警告这艘悬挂伊朗国旗的空载油轮「哈斯纳号」（M/T Hasna）违反封锁，但船员「未遵从指令」，因此，一架美国F/A-18超级大黄蜂（Super Hornet）战机「以20毫米机炮发射数发弹药，击毁油轮的船舵」。

美军中央司令部说：「哈斯纳号已不再驶往伊朗。美国对试图进出伊朗港口船只实施的封锁措施，仍全面生效。」

4月19日，美军中央司令部当时表示，另一艘悬挂伊朗国旗的船只图斯卡号（Touska）试图违反封锁，并无视美国驱逐舰发出的多次警告。

美国军舰最终指示船员撤离机舱，随后以5英寸舰炮发射多发炮弹，使油轮失去动力。

美国与以色列2月28日对伊朗发动空袭后，伊朗军方实际上已封锁至关重要的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）航道，这是石油与天然气运输的关键要道。

美国上月曾在巴基斯坦与伊朗举行和平会谈，在未能取得突破后宣布封锁伊朗港口。

美军中央司令部4日表示，已有超过50艘商船「经指示掉头或返港，以遵守」封锁令。