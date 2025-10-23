美军攻击疑似运毒船酿5死 川普与裴卓言词交锋

（法新社华盛顿22日电） 美国宣布在太平洋攻击疑似运毒船只造成5死后，美国总统川普与哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）今天隔空激烈言词交锋。

川普今天痛批裴卓是个「恶棍」，还说他是个正带领国家走向毁灭的毒贩，促使左翼的裴卓矢言：「我会聘请美国律师在法律上为我自己辩护。」

川普也表示，已切断对波哥大当局的关键军事援助，并警告对美军攻击行动多所批评的裴卓「小心点」，而美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）则称裴卓是个「疯子」。

与此同时，美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）宣布在太平洋发动了两波攻击，一次在今天，另一次在前一天；他在社群媒体贴文发布船只被火焰吞噬的画面。

赫格塞斯写道：「正如盖达组织（Al-Qaeda）曾对我们本土发动战争，这些贩毒集团也正对我们的边境与人民发动战争。这里不会有庇护或是宽恕，只会有正义。」

赫格塞斯指出，这几波攻击发生在国际水域。根据美方数据，这使得美国类似的攻击总数达到至少9次，共造成37人丧生。

美国并未披露遭锁定的8艘船及1艘半潜船的来源地，不过其中若干船只是在委内瑞拉外海附近被摧毁。