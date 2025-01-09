美前总统卡特停灵国会山庄 川普亲赴灵前致哀

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿8日电） 美国已故前总统卡特（Jimmy Carter）的灵柩目前停灵美国国会大厦，将供民众瞻仰至本月9日举行国葬为止，总统当选人川普今天偕妻子梅兰妮亚亲赴灵前致哀。

在美国国会大厦高耸的圆形大厅里，川普与妻子梅兰妮亚（Melania Trump）面无表情、沉默不语，两人在卡特覆盖国旗的灵柩前站立了几分钟，然后川普深吸了一口气，牵起梅兰妮亚的手，转身离开。

4年前，川普的支持者强闯国会大厦，试图阻挠认证他在总统大选中输给拜登的结果，但未能成功。

然而川普在去年11月大选中强势回归，将于本月20日宣誓就任第47位美国总统，不过届时会因国家仍在哀悼卡特辞世，国旗将降半旗致意。

降半旗是美国对总统为期30天哀悼期的一部分，川普发声批评，称他从拜登那里接掌总统大位时，「没有美国人会因为降半旗感到高兴」。

卡特去年12月29日辞世，享嵩寿100岁。他曾在1977年到1981年担任一任美国总统，由于卸任后投入人道工作不遗余力而普遍受到赞誉，更因此于2002年获颁诺贝尔和平奖。

卡特任内虽因政治决策遭批评，却也成功重新定义总统卸任后的角色。他的灵柩将停灵国会大厦到9日，供大众瞻仰。

卡特的国葬9日将在华盛顿国家大教堂（National Cathedral）举行。华盛顿国家大教堂是美国圣公会教堂，先前也曾举行过前总统艾森豪（Dwight Eisenhower）、雷根（Ronald Reagan）、福特（Gerald Ford）与老布希（George H.W. Bush）的葬礼。

现任总统拜登将为同为民主党的卡特致悼文，柯林顿（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）、欧巴马（Barack Obama）和川普这几位在世的前总统预计都将出席。