美副总统探视国民兵 群众喊「解放华府」打断行程

2 分钟

（法新社华盛顿20日电） 随着多个共和党执政州派遣的国民兵抵达华府，美国副总统范斯（JD Vance）今天前往探视进驻部队，过程遭民众打断，现场不断有人高喊「解放华府」（Free DC）。 尽管统计数据显示暴力犯罪下滑，美国总统川普（Donald Trump）上周仍以打击犯罪为由，指示国民兵（National Guard）进驻华府。

华府动员了800名国民兵，另外俄亥俄州、路易斯安那州、密西西比州、南卡罗来纳州、田纳西州与西维吉尼亚州也驰援，共派出逾1200名兵力。

范斯、国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）与白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller）今天前往华府联邦车站（Union Station）探视国民兵。范斯入内时场外传出嘘声，并有人高喊「解放华府！解放华府！」。 范斯称这群起哄者只是「一群疯狂的抗议者」，并表示：「我们听到这些人在外头喊着『解放华府』，那就让我们把华府从无法无天中解放出来，把华府从全世界谋杀率最高城市之一中解放出来。」

不过华府警方数据显示，2023至2024年间暴力犯罪确有明显下降，但此下滑趋势是在疫情后犯罪率激增后出现的。

被问及警方是否对数据动手脚时，范斯表示，美国各地犯罪统计其实「被严重低报」，因为许多人打电话报案却没有警察前来支援。

范斯并称，华府及其他地区的犯罪应变时间「严重过久」，原因是「犯罪太多，街头执法人员太少，无法维持秩序」。（实习编译：周依恩/核稿：张晓雯）