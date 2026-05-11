美包机撤回汉他病毒邮轮17人 无症状阳性者送生物隔离

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（法新社华盛顿10日电） 美国一名高阶卫生官员今天表示，从爆发致命汉他病毒疫情的邮轮上撤离的美国籍乘客，并不一定需要接受隔离。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）代理局长巴塔查雅（Jay Bhattacharya）同时呼吁美国民众对汉他病毒保持冷静，并表示：「这不是COVID。」 美国8日宣布，将安排包机撤侨，接回搭乘洪迪亚斯号（MV Hondius）邮轮的17名美国人。该邮轮上已有3名乘客死亡，另有多人染病，目前已抵达西班牙加纳利群岛（Canary Islands）。 巴塔查雅今天接受美国有线电视新闻网（CNN）节目「美国国情」（State of the Union）访问时表示，这些美国乘客目前均无症状，将被送往内布拉斯加州一处专门机构，但不一定会在当地接受隔离。 他说：「我们会对他们进行访谈并评估风险…确认他们是否曾与出现症状的人有过密切接触。」

内布拉斯加大学医学中心的生物防护隔离病房已在乘客抵达前启动，发言人汤玛斯（Kayla Thomas）在声明中表示，这些乘客「预计将于周一清晨抵达奥玛哈（Omaha）」。

汤玛斯表示，「其中一名乘客抵达后将被送往内布拉斯加生物防护隔离病房」，原因是该乘客「病毒检测呈阳性，但没有症状」。

汤玛斯还说，其余乘客将前往国家检疫单位接受评估与监测。

巴塔查雅表示，完成评估并依据风险程度，允许乘客根据个人意愿留在内布拉斯加州，或在家庭状况许可情况下返回住处，并以安全方式送返，确保途中不会接触到其他人。