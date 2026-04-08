美国伊朗最后一刻达成停火 双方都宣称胜利

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（法新社华盛顿7日电） 美国与伊朗在川普8日最后通牒到期前不到一小时，达成为期两周停火，伊朗同意有条件重新开放关键的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

双方均宣称在持续一个多月、搅动全球金融市场并推高油价的这场冲突中赢得胜利。川普接受法新社访问时表示，停火对美国来说是「彻底且完全的胜利」。

伊朗方面也将停火视为胜利，并表示已同意10日在巴基斯坦与美方展开谈判，寻求解决冲突的路径。

伊朗最高国家安全会议发表声明：「敌人对伊朗民族发动懦弱、非法且犯罪的战争，已遭遇无可否认、史无前例且惨痛的失败。伊朗取得重大胜利。」

白宫表示，以色列也同意停火，但以色列总理尼坦雅胡指出，这项停火范围不包含黎巴嫩。按黎巴嫩官方说法，以色列在对伊朗开战后又入侵黎南打击真主党（Hezbollah），已造成超过1500人丧生。

以色列一直力促川普加入对伊朗开战，并在首波攻击中击毙长年执政的最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

川普表示，他和巴基斯坦领袖通话时，对方「请求我暂缓今晚即将对伊朗发动的毁灭性攻击」。

他随后接受法新社访问时表示，相信中国有协助促成德黑兰参与谈判。

川普在真实社群（Truth Social）写道：「以伊朗同意彻底、立即且安全开放荷莫兹海峡为前提下，我同意停止对伊朗的轰炸及攻击为期两周。」川普原本设定伊朗须在美东时间7日晚间8时前开放荷莫兹海峡，否则将轰炸伊朗电厂等基础设施。

伊朗外长阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，会在经伊朗武装部队协调与技术条件允许下，未来两周让船只安全通过荷莫兹海峡。这条水道为全球1/5石油运输要道，伊朗于2月28日战事爆发后封锁海峡作为报复。

停火消息公布后，国际油价重挫超过17%。自开战以来，全球各地油价大涨，对美国一般民众与川普形成巨大政治压力。

亚洲股市8日早盘同样大幅上涨。

川普表示，美国与伊朗已在协商长期协议的过程进展甚多，并认为伊朗提出的10点方案是「可行」谈判基础。

但伊朗公开的方案重点却立场强硬，包括解除所有制裁、保证伊朗对荷莫兹海峡拥有「主权」以及要求美军撤出区域。尤其伊朗更提出，美国必须接受伊朗保有铀浓缩计画。

川普之前指控伊朗即将制造核弹，但联合国监督机构与多数专家并不支持川普这项说法。

川普告诉法新社，美伊谈判肯定会「完善处理」核材料问题，「这部分一定会获完善处理，否则我不会拍板」但未透露将如何处置等细节。

当被问及若谈不出协议，会否重拾原先摧毁伊朗全国发电厂与桥梁的威胁时，川普仅说「你们就等着看吧」。

川普稍早曾以罕见强硬口吻警告：「今晚，整个（伊朗）文明将毁灭，永不复返。我不想看到这一幕发生，但它很可能会发生。」

不过美国与以色列于川普最后通牒到期前，针对关键基础设施发动攻击。尼坦雅胡表示，以军打击据称是伊朗革命卫队使用的铁路和桥梁。

以色列军方罕见发表声明，坦承在德黑兰的军事行动中误击一座犹太会所，原本目标是一名伊朗高级指挥官。伊斯兰什叶派掌政的伊朗，境内约有100座犹太会所。