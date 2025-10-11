美国允许卡达在爱达荷州空军基地建立设施

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿10日电） 美国国防部长赫格塞斯今天宣布，波斯湾阿拉伯国家卡达将获准在美国爱达荷州的芒廷霍姆（Mountain Home）空军基地兴建1座空军设施，供其未来驻扎F-15战机与飞行员。

在以色列空袭卡达首都杜哈（Doha）以打击藏身当地的巴勒斯坦激进组织哈玛斯（Hamas）领袖人物后，美国总统川普（Donald Trump）不久前签署行政命令，承诺保护卡达免于攻击。

赫格塞斯（Pete Hegseth）在卡达国防部长沙欧德（Saoud bin Abdulrahman Al-Thani）陪同下，于五角大厦宣布：「我们签署了关于在爱达荷州芒廷霍姆空军基地建造1个卡达皇家空军设施的承诺书（letter of acceptance，LOA）。」

赫格塞斯指出，这座设施「将驻扎1个卡达的F-15战机与飞行员分遣队」，以「加强双方联合训练」及「提升杀伤力和作业互通能力」。

他对沙欧德说：「这正是我们双边伙伴关系的又一例证。我希望您知道，…贵国可以信赖我们。」

赫格塞斯还感谢在以色列与哈玛斯达成停火及人质交换协议的谈判过程中，卡达扮演「重要」斡旋角色；并感谢卡达协助促成1名美国公民从阿富汗获释。