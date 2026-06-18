美国公布美伊谅解备忘录全文

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（法新社华盛顿17日电） 美国高层官员今天向记者宣读了美国与伊朗共同达成的谅解备忘录全文，双方在一项尚未确定的日期达成了以下条款共识：

● 第1点：美国与伊朗及双方在本次战争中的盟友，透过签署本谅解备忘录，宣告立即且永久终止包括黎巴嫩在内所有战线军事行动，并承诺自即日起，互不发动任何战争或军事行动、避免相互威胁或动用武力，同时确保黎巴嫩的领土完整与主权。最终协议将确认永久终止在所有战线的军事行动，以及本项明定的所有规定。

● 第2点：美国与伊朗承诺尊重彼此主权与领土完整，并避免干涉对方内部事务。

● 第3点：美国与伊朗承诺将于最多60天内进行谈判并达成最终协议，如双方同意，则可延长期限。

● 第4点：本谅解备忘录一经签署，美国将立即开始解除其海上封锁，以及任何对伊朗的干预或阻碍，并将于30天内全面结束海上封锁。在此期间，船只通行量将与伊朗所恢复的战前通行数量相称。美国也承诺将在最终协议签署后的30天内，将其军队自伊朗周边地区撤除。

● 第5点：本谅解备忘录一经签署，伊朗将尽最大努力做出安排，确保商船在仅限60天内免费且安全地往返于波斯湾与阿曼海。商业船只将立即开始通行，另考量到伊朗清除技术与军事障碍以及扫雷的需求，将于30天内正式恢复通行。伊朗将与阿曼苏丹国共商荷莫兹海峡未来的管理与海事服务，并在与其他波斯湾沿岸国家讨论后，依适用的国际法及荷莫兹海峡沿岸国家的主权权利办理。

● 第6点：美国承诺与区域合作伙伴共同制定一项明确且双方均同意的计画，提供至少300亿美元用于伊朗的重建与经济发展。这项计画的执行机制将在60天内作为最终协议的一部分予以确立。美国将授予相关金融交易所需要的一切许可、豁免及批准。

● 第7点：美国承诺按最终协议中商定的时间表，终止对伊朗的所有类型制裁，包括联合国安全理事会决议、国际原子能总署（IAEA）理事会决议，以及所有美国单方面实施的主要及次要制裁。伊朗与美国确认上述关于制裁终止议题的关键重要性，并表达在谈判中立即处理这些议题以达成双方协议的意愿。

● 第8点：伊朗重申绝不寻求或研发核武。美国与伊朗已同意，将根据第7条所述之时间表，依据双方均同意的机制来处理库存浓缩物资的处置，最低限度的做法是在IAEA监督下就地稀释。双方也同意，基于最终协议中达成双方均可接受的架构，就伊朗的铀浓缩活动及其他与伊朗核子需求相关之商定事项展开讨论。最终协议将确认本条款所载内容。美国与伊朗确认上述核子议题的关键重要性，并表达在谈判中立即处理这些议题以达成双方协议的意愿。

● 第9点：在达成最终协议之前，美国与伊朗同意维持现状。伊朗将维持其核子计画的现状，美国则不会实施任何新制裁，且不会在该地区部署额外军力。

● 第10点：美国承诺，在本谅解备忘录签署后立即直到制裁终止为止，美国财政部将对伊朗原油、石油产品及其衍生品的出口，以及所有相关服务（包括银行交易、保险、运输等）签发豁免。

● 第11点：美国承诺，在本谅解备忘录执行后，将使伊朗被冻结或受限的资金和资产可全数动用。美国与伊朗将在谈判期间，共同商定有关释出这些资金的程序。这些资金无论是保留在主帐户中还是已转移，均应可全额用于支付给伊朗中央银行指定的任何最终受益人。美国承诺将据此核发所有必要的许可证和执照。

● 第12点：美国与伊朗同意将建立一项执行机制，以监督本谅解备忘录的顺利执行，以及未来对最终协议的履行情况。

● 第13点：在本谅解备忘录签署后，且在收到本谅解备忘录第1、4、5、10及11条已开始执行且持续落实的前提下，美国与伊朗将仅就其余条款展开最终协议的谈判。

● 第14点：最终协议将透过联合国安理会具约束力的决议予以背书。