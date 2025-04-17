美国制裁中国第2间炼油厂 持续向伊朗施压

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（法新社华盛顿16日电） 美国今天制裁第2间中国「茶壶」炼油厂，也就是中国小型私人炼油厂，理由是购买伊朗原油提炼，这是川普对伊朗采取「极限施压」的最新措施。

美国国务院表示，对购买价值超过10亿美元伊朗石油的「山东胜星化工有限公司」（Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd）实施制裁。此举系美国总统川普「将伊朗非法石油出口降至零」行动的一部分。

美国国务院发言人布鲁斯（Tammy Bruce）在一份声明中表示，美国也对参与协助向中国运送伊朗石油的「数家」公司与船只实施制裁，这些公司和船只是伊朗所谓的「影子」舰队的一部分。

布鲁斯说：「只要伊朗试图利用石油收入来资助其破坏稳定的活动，美国就会追究伊朗及其所有逃避制裁的同伙的责任。」 自今年一月重返白宫以来，川普重启对伊朗的「极限施压」，制裁包括伊朗石油部长在内的多名个人与实体。

上个月，美国宣布对中国山东省一家「茶壶」炼油厂实施制裁，该炼油厂从与伊朗支持的叶门叛军「青年运动」（Houthis）真主党（Hezbollah）有关的船只购买价值约5亿美元的伊朗石油。

此举引起北京强烈谴责，北京指责川普政府「破坏中国与伊朗之间的正常贸易和经济合作」。