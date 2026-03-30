美国务卿称伊朗政府内部分裂 台面下收到正面讯息

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（法新社华盛顿30日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天表示，美国对于与伊朗政府内部某些势力合作抱持希望，并透露美方已在台面下接获正面讯息。

卢比欧指出，伊朗伊斯兰共和国内部出现「分裂」，美国期望「具备落实（承诺）能力」的人掌权。

卢比欧接受美国广播公司新闻网（ABC News）节目「早安美国」（Good Morning America）访问时说：「我们对此抱持希望。」

他说：「很显然，现在有一些人与我们谈话的方式，是以往伊朗掌权者过去从未有过的，包括他们现在愿意做的一些事。」

不过，卢比欧也大力谴责伊朗，坚称这场战争目的在终结伊朗的核武发展能力，而美国总统川普表示，他已在去年的攻击中达成这个目标。

卢比欧说：「这些人是疯子。他们疯了。他们是宗教狂热分子，绝不能让他们拥有核武，因为他们对未来怀抱世界末日般的愿景。」

在接受半岛电视台（Al Jazeera）另一场采访时，卢比欧透露：「伊朗内部某些人士与美国之间确实有一些讯息交流以及部分直接对话。」

他告诉总部设于卡达的半岛电视台，这些沟通「主要是透过中间方进行，但双方确实有一些对话」。卢比欧说：「我认为总统总是偏好透过外交方式解决。」

伊朗否认寻求发展核武，联合国的核监管机构也表示，目前没有立即制造出核弹的迹象。

卢比欧说，伊朗在台面下发出的讯息与对外公开的消息存在差异。

他接受ABC访问时说：「很显然，他们不会在新闻稿中公开这些内容，他们对你们说的话或对外发表的话，未必反映他们与我们谈话的内容。」

尽管川普政府公开表示倾向透过外交解决，美国仍持续加强在中东的军事部署，川普今天还威胁，如果所谓的谈判破局，将「炸毁」伊朗的石油出口枢纽哈格岛（Kharg Island）。

法新社指出，美国与以色列在发动战争初期曾提到将在数周内推翻伊朗政府，因为伊朗政权数周前在镇压大规模抗议时，造成数以千计的民众丧命，如今川普政府发出这些言论，显示准备与某种形式的伊斯兰共和国展开合作。