美国务院官员：以色列与黎巴嫩将举行新会谈

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（法新社华盛顿7日电） 美国官员今天表示，黎巴嫩与以色列将在14至15日于华盛顿举行新一轮和平谈判。

以色列昨天深夜发动空袭击毙真主党（Hezbollah）1名高阶指挥官。以色列表示，尽管黎巴嫩境内的停火协议仍在执行，以方将持续打击此一伊朗支持的武装组织。

以色列与黎巴嫩下周的会谈将是双方之间的第3轮。以黎数十年来未曾直接对话，迄今亦无外交关系。

「下周四及周五，黎巴嫩与以色列将在华盛顿举行会谈，」美国国务院1名官员以不具名方式表示。

据黎巴嫩当局统计，自3月2日以来，以色列对黎巴嫩的空袭已造成逾2700人丧生，其中包括停火宣布后，仍有数十人死亡。

上一轮会谈是在4月23日举行，双方在白宫与美国总统川普会面，川普宣布将停火延长3周。

川普同时表示，预期以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）将在停火期间内与黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）举行历史性会晤。

然而，奥恩4日表示时机尚未成熟，强调两国必须先达成安全协议，方可会晤。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）5日在记者会上说，「黎巴嫩政府与以色列政府之间并无问题」，症结在于真主党。

卢比欧表示：「整体而言，我认为黎以之间达成和平协议完全可以实现，也理应如此。」