美国反对联合国净零框架 海运减排方案过关生变

（法新社伦敦13日电） 联合国旗下国际海事组织（IMO）推动减少海运碳排放方案，原本有望本周正式通过，但美国扬言制裁支持的国家，让这项方案可能在最后关头生变。

这项在4月通过的「净零框架」（Net Zero Framework,NZF），预计将于17日在总部设于伦敦的国际海事组织会员国会议中，藉由14日起展开的讨论正式采纳。

净零框架要求船舶自2028年起逐步减少碳排放，并于2050年达成完全去碳化。

然而，美国政府10日公开威胁，将对支持净零框架的国家祭出制裁及其他惩罚性措施，让这项方案岌岌可危。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）、能源部长莱特（Chris Wright）与运输部长达菲（Sean Duffy）共同发表声明指出，美国总统川普（Donald Trump）政府「坚决拒绝」NZF提案。

美方扬言，可能对投下赞成票的国家祭出多项惩罚，包括限制签证、禁止这些国家注册的船只进入美国港口以及实施商业制裁等。

对于净零框架前途未卜，欧盟今天重申，会员国全力支持这项方案。英国接受法新社采访时，也表达同样立场。

但1名欧洲消息人士对法新社表示，美国的威胁可能会影响「对美国影响力较为敏感，且容易受到报复措施冲击的国家」。

这名消息人士还说：「我们对最后结果仍抱持乐观，但这次通过的过程显然会比以往更紧绷，弃权票的风险也会提高。」