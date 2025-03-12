美国向全球徵收钢铝25%关税 英国：不放弃争取豁免

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（法新社伦敦12日电） 美国向全球徵收高达25%的钢、铝进口关税，今天生效实施。英国政府今天对此表示失望，但仍寻求尽速与美方签署较广泛的经济协定，以排除美方施加的额外关税。

商业暨贸易大臣雷诺兹（Jonathan Reynolds）发表声明指出，英国专注于务实对策，且正在与美方就签署一项更广泛的双边经济协定加紧脚步协商，以排除额外关税、造福英国企业与经济。他本人将持续与美方进行密切、具成效的互动，以保卫英国的商业利益。

不过，雷诺兹也透露，英国将考虑「所有可能的」行动方案，并会为了国家利益「毫不犹豫作出回应」。

对钢、铝加徵的进口关税是美国总统川普（Donald Trump）今年1月重返白宫、展开第二任期以来，首度对所有国家地区一体适用徵收的关税、没有例外。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）2月底访问华府与川普会谈期间，经贸关系和关税是其中两项重要议题。在会后联合记者会，川普曾提及，他认为英美「挺快」（rather quickly）就能达成一项「真正的贸易协议」，且美方将因此不需对英方加徵关税。川普当时的发言让英方暂时有条件「审慎乐观」。

不过，在此之前即有英国官员向媒体透露，英方已预拟各项可能的应变措施，包括必要时对美方展开反制，且可能的反制方式已有过往经验可参考。

英国钢铁业在2018年川普第一任期（2017―2021年）内也曾遭加徵关税，当时英国政府即采取反制措施。

雷诺兹今天说，英国政府依然「坚定支持」本国产业，正与受影响的企业合作解决问题。雷诺兹支持企业向英国贸易救济局（Trade Remedies Authority）提出申请，以检视可能有必要采取的进一步措施，以保护英国的生产厂商。