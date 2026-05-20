美国增兵波兰计画生变 范斯：仅延后非取消

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（法新社华盛顿19日电） 美国副总统范斯（JD Vance）今天表示，向波兰部署4000名士兵的计画是延后而非取消，但他同时强调欧洲必须「自立自强」。

美国官员上周透露这项部署计画已经取消，这也是总统川普政府削减驻扎在欧洲北大西洋公约组织（NATO）盟友境内兵力的最新举措。

范斯是川普政府中对欧洲最具代表性的批评者之一，同时对美国援助乌克兰持强烈怀疑态度。他在白宫简报会上指出，川普自第一任期以来，就一直督促欧洲盟友为自身国防分担更多责任。

范斯在白宫的简报会上表示：「我们必须拥有更多主权，并让更多欧洲国家自立自强。这将继续是我们在欧洲的政策。」

但当被问及这4000名士兵和波兰时，范斯回答：「这是军队轮调的延后。这些部队可能会去欧洲的其他地方。我们可能会决定将他们派往别处。」

「我们事实上还没有对这些部队最终将去哪里做出最后决定。」

一名美国高阶军官上周在国会听证会上表示，美军欧洲司令部（US European Command）司令已「收到关于在波兰裁减兵力的指示」。波兰是北约东翼与俄罗斯接壤的关键盟国。

川普似乎决心惩罚那些未能支持中东战争，或未向关键的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）水道维和部队提供协助的盟国，这条水道实质上已被伊朗封闭。

五角大厦在5月初宣布，华府将从德国撤出5000名士兵。