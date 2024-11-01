美国大选提前投票率写新高 贺锦丽川普均寄予厚望

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（法新社华盛顿31日电） 美国目前已有超过6200万名选民提前投票，在部分州已创下纪录。尽管专家警告，难靠这项数据预测优劣，民主、共和两党仍希望能为他们的候选人带来优势。

贺锦丽竞选团队鼓励选民提前投票，她的竞选搭档华兹（Tim Walz）、即将卸任的总统拜登（Joe Biden），还有前总统欧巴马（Barack Obama）都已经完成投票。

川普先前曾在没有证据的情况下，质疑提前投票的公平性，但随后也接受这种做法，并鼓励支持者在认为适当的时机投票。

截至今天为止，美国至少有6270万人提前投票，占2020年总票数的近40%。

以乔治亚州为例，乔州共和党籍州务卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示，该州已有超过350万人投票，占登记选民的45%，创下历史新高。他预计将有多达70%的乔州选民会在这次选举中提前投票。

其他几个摇摆州的情况也类似。

普林斯顿大学（Princeton University）教授杰里哲（Julian Zelizer）表示：「2020年后，各州确实都加强并改善了提前投票的流程。」

佛罗里达大学（Florida University）研究政治学学者麦唐纳（Michael McDonald）表示，高提前投票率能让竞选团队在选举日近逼时集中催票火力。

麦唐纳在播客（podcast）节目上说：「每一位提前投票的选民都可以从他们的名单上划掉，划掉名单上的选民后，他们就不必再联系那个人了。」但他警告，现阶段很难作出预测。

根据他的研究室汇整科罗拉多、乔治亚、爱达荷、密西根、北卡罗来纳与维吉尼亚等6州数据，提前投票的女性比率约为55%，男性则为45%。

民调显示，民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）与共和党总统候选人川普势均力敌，在可能决定选举输赢的7个关键州也是如此。