美国威州最高院法官选举前 马斯克力挺保守派

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（法新社华盛顿20日电） 美国威斯康辛州订4月1日选出该州最高法院一名法官，马斯克成立的美国政治行动委员会宣布，将对签署请愿书反对「激进派法官」的威州选民发送现金，并力挺保守派法官候选人。

科技业亿万富豪马斯克（Elon Musk）正在领导川普政府的政府效率部（DOGE）推动联邦政府全面改革，但近几周屡遭法官阻挠。美国总统川普（Donald Trump）近来吁请法院停止阻挠他施政。

马斯克创设、力挺川普的「美国政治行动委员会」（America PAC）表示，将发送100美元现金（约新台币3300元）给每一位签署「反对激进派法官请愿书」的威斯康辛州选民。

马斯克在社群媒体X平台转贴的这份请愿书，敦促威斯康辛州选民在4月1日之前签署。威州预计在这天选出该州最高法院一名法官。

美国政治行动委员会力挺保守派的威州最高院法官候选人薛默（Brad Schimel），角逐这个重要席位。

马斯克于X平台发文说：「法官应依照成文的法律解释法律，而非修改法条迎合他们个人或政治议题，威州登记选民签连署书将获得100美元，每推荐一人签署可再领100美元。」

去年美国总统大选期间，美国政治行动委员会在堪称兵家必争之地的威斯康辛州发起每天抽100万美元活动，送给签署请愿书的幸运儿。