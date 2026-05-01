美国实施新制裁打击伊朗资金链 并锁定中国石油码头

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（法新社华盛顿1日电） 美国今天对3家伊朗外汇兑换公司实施新制裁，试图打击德黑兰在中东战争的「金融命脉」，并对中国一处石油码头实加制裁，作为针对伊朗新措施的一部分，同时警告船舶若支付伊朗要求的「过路费」，将面临后果。

在对这些外汇兑换公司采取行动时，美国财政部表示，伊朗的「影子银行网络每年处理价值数百亿美元的贸易，其中大部分来自伊朗在海外销售石油与石化产品所得」。

川普暂停美国和以色列对伊朗攻击后，这些新措施是在外交陷入僵局之际推出。此外，这些措施公布时间距离川普即将访问中国仅差两周，而中国是伊朗石油的重要买家。

美国国务院表示，将对「青岛海业油码头有限公司」实施制裁，称这家公司已进口「数千万桶」伊朗原油，协助伊朗创造数十亿美元收入。

美国国务院指出，「只要伊朗试图透过石油收入为破坏稳定的活动提供资金，美国就会对伊朗及所有协助其规避制裁的伙伴究责。」

这项制裁将使涉及这处码头营运商且与美国有关的交易成为刑事违法行为。这处码头隶属黄海重要航运枢纽的青岛港。

去年，美国也对同一地区的另一家公司「青岛港海业董家口油品有限公司」实施类似制裁。

美以对伊朗发动攻击后，伊朗几乎封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），导致全球油价大幅上涨。

伊朗要求美国解除制裁并停止海上封锁，并矢言对通行荷莫兹海峡的船舶徵收「通行费」，川普对此强烈反对。

美国财政部辖下的外国资产管制办公室（OFAC）发布警示，提醒美国境内外人士，若为了安全通过这条重要运输航道而向伊朗政府付款，可能面临制裁风险。

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）指出，他领导的部门将「持续不懈地打击伊朗政权产生、转移与汇回资金的能力，并追查任何协助德黑兰规避制裁的人士」。（编译：徐睿承）