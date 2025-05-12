美国德州拟禁中国人等非公民置产 反对者忧助长歧视

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（法新社奥斯汀11日电） 美国德州恢复推动禁止中国人和其他非公民身分者购置房地产的法案即将完成立法程序，反对人士为此发起抗议行动，声称此举将挑助长对少数族群的歧视。

这项立法先前曾于2023年闯关失败，但自从共和党籍总统川普挟反移民和反中国政策重返白宫以来，这项法案在共和党领导的德州获得新的动力。

这项德州参议会第17号法案（SB 17）禁止来自被美国视为构成国安威胁国家的多数非公民人士购置任何房地产。

名单上的国家目前包括中国、伊朗、北韩及俄罗斯，但近日修法允许川普亲密盟友、州长艾波特（Greg Abbott）自由加入其他国家。

发起这项法案的德州众议员海夫纳（Cole Hefner）主张，推动法案「关乎确保德州土地和自然资源…不会受到想要伤害我们的敌对国家及压迫性政权侵害」。

数以百计抗议民众昨天走上德州首府奥斯汀（Austin）街头，高举写有「停止仇恨」和「住房也是人权」等标语。

非营利组织「德州亚裔正义组织」（Asian Texans for Justice）共同创办人易艾莉丝（Alice Yi，音译）说：「如果你只因为他们的出身和原籍国而制定法律针对特定族群，那就是一项种族歧视法案。」68岁的她说：「这也是我们的国家。」