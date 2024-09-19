美国指伊朗骇客干预大选 窃川普资料寄给拜登团队

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（法新社华盛顿18日电） 美国有关当局今天表示，伊朗网路攻击者把从共和党总统候选人川普竞选团队「窃取的非公开」资料，提供给当时与他角逐白宫大位的竞选对手拜登阵营的工作人员。

美国情报与执法当局表示，骇客「向总统拜登当时竞选团队的相关人员，发送不请自来的电子邮件，里头含有自前总统川普竞选团队窃取的非公开资料的节录内容」。

拜登当时是民主党总统提名人选，之后于7月戏剧性地退选，转而支持他的副总统贺锦丽（Kamala Harris）参选。

美国国家情报总监办公室（US Office of the Director of National Intelligence）、联邦调查局（FBI）与网路安全和基础设施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）发表的联合声明指出，拜登竞选团队工作人员中，没有人回覆这些电邮。

今年8月，这些机构率先将骇客行为的矛头指向伊朗，指控德黑兰寻求干预2024年总统大选。伊朗否认这些指控。

随着11月选举日逼近，美国发声明说，「外国势力正在加强他们干预选举的活动」，并指出俄罗斯、伊朗与中国「正试着采取某种措施，为了自身利益加剧美国社会分裂」。

上述美国机构表示，伊朗网路攻击者也试图向美国媒体组织分享自川普团队窃取的资料，但没有指出是哪些媒体。

伊朗8月否认干预选举的指控，伊朗驻联合国代表团也请华府提供证据，并说「这类指控没有事实根据、是站不住脚的」。

「如同我们先前所宣布的，伊朗伊斯兰共和国没有干预美国总统选举的意图或动机。」

美国将于11月5日举行总统大选，川普与贺锦丽竞选团队都说，他们最近几周遭到网路攻击锁定。美国科技公司也说侦测到类似攻击。

川普竞选团队今天表示，这些可归咎于德黑兰的密谋，「证明伊朗积极干预选举以协助贺锦丽与拜登」。

川普竞选团队发言人李威特（Karoline Leavitt）说，这是「因为他们知道川普总统将恢复严厉制裁，并反对他们的恐怖统治」。