美国指伊朗骇客干预大选 窃川普资料寄给拜登团队

(法新社华盛顿18日电) 美国有关当局今天表示,伊朗网路攻击者把从共和党总统候选人川普竞选团队「窃取的非公开」资料,提供给当时与他角逐白宫大位的竞选对手拜登阵营的工作人员。

美国情报与执法当局表示,骇客「向总统拜登当时竞选团队的相关人员,发送不请自来的电子邮件,里头含有自前总统川普竞选团队窃取的非公开资料的节录内容」。

拜登当时是民主党总统提名人选,之后于7月戏剧性地退选,转而支持他的副总统贺锦丽(Kamala Harris)参选。

美国国家情报总监办公室(US Office of the Director of National Intelligence)、联邦调查局(FBI)与网路安全和基础设施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)发表的联合声明指出,拜登竞选团队工作人员中,没有人回覆这些电邮。

今年8月,这些机构率先将骇客行为的矛头指向伊朗,指控德黑兰寻求干预2024年总统大选。伊朗否认这些指控。

随着11月选举日逼近,美国发声明说,「外国势力正在加强他们干预选举的活动」,并指出俄罗斯、伊朗与中国「正试着采取某种措施,为了自身利益加剧美国社会分裂」。

上述美国机构表示,伊朗网路攻击者也试图向美国媒体组织分享自川普团队窃取的资料,但没有指出是哪些媒体。

伊朗8月否认干预选举的指控,伊朗驻联合国代表团也请华府提供证据,并说「这类指控没有事实根据、是站不住脚的」。

「如同我们先前所宣布的,伊朗伊斯兰共和国没有干预美国总统选举的意图或动机。」

美国将于11月5日举行总统大选,川普与贺锦丽竞选团队都说,他们最近几周遭到网路攻击锁定。美国科技公司也说侦测到类似攻击。

川普竞选团队今天表示,这些可归咎于德黑兰的密谋,「证明伊朗积极干预选举以协助贺锦丽与拜登」。

川普竞选团队发言人李威特(Karoline Leavitt)说,这是「因为他们知道川普总统将恢复严厉制裁,并反对他们的恐怖统治」。