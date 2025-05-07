美国政府砍补助 哥大将裁员约180人

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（法新社纽约6日电） 美国知名学府哥伦比亚大学（Columbia University）今天宣布，由于总统川普削减4亿美元（约新台币121亿元）补助款，学校将裁减约180名研究人员。

川普针对这所常春藤盟校（Ivy League）的行动，是他杠上美国顶尖大学的一部分。他称这些学校是反犹太主义与反美情绪的温床，因此削减提供给这些学校的补助，并针对这些学校的外国学生。

哥大代理校长希普曼（Claire Shipman）在一份备忘录中表示：「在所有研究计画中，我们必须做出艰难的决定，很遗憾地，今天，有近180位完全或部分受联邦资助影响的同事，将收到不续约或终止合约的通知。」

「这相当于接收政府补助人员有20%受到影响。」备忘录中未具体说明哪些研究将受影响。

哥大表示会持续与联邦政府交涉，争取恢复这些补助。

除了哥大，川普还把矛头对准另一所常春藤盟校哈佛大学（Harvard University），已下令冻结提供给哈佛大学22亿美元补助。

川普先前要求哥大接受外部监管，但校方并未接受，而是透过3月公布的一些措施安抚川普。

川普强烈抨击许多美国大型机构，不仅是学术界，还包括新闻媒体、大型律师事务所、法院以及其他美国权力中心，同时前所未有地发布大量行政命令。目标是让他认为过于自由或「觉醒」的机构就范。

哥大学生运动一直走在抗议活动的前线，这些抗议凸显加萨战争造成的深刻分歧。

活动人士宣称这些抗议是支持巴勒斯坦人民，而川普认为这些抗议是反犹太主义，且必须结束。

川普冻结提供给哥大4亿美元联邦补助款，包含研究补助与其他合约，理由是学校未适当保护犹太学生免于骚扰。