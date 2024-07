美国毅力号有重大发现 火星可能曾存在古代微生物

(法新社华盛顿26日电) 美国国家航空暨太空总署(NASA)的「毅力号」(Perseverance)火星探测车可能调查到它迄今最重大的惊人发现:这颗红色星球或许有古代生命曾经存在的迹象。

这台6轮机器人探测车发现一块被称为「切亚瓦瀑布」(Cheyava Falls)的箭头形状岩石,其中或许蕴藏着微生物化石,年代可追溯至数十亿年前火星还是一个「水世界」的时候。

毅力号本月21日穿越古河谷内雷特瓦山谷(Neretva Vallis)时,钻入这块神秘岩石以采集一块岩心样本。

这些样本被小心存放在探测车机体下方,最终将返回地球接受更全面的分析。

参与毅力号火星探测计画的加州理工学院(Caltech)科学家法利(Ken Farley)昨天表示:「切亚瓦瀑布是毅力号迄今所调查到最难以捉摸、最复杂,且可能也是最重要的一块岩石。」

这块岩石含有3个备受瞩目的线索,引起科学家们热议。

首先,岩石有白色的硫酸钙矿脉,这是曾有水流经过的明显迹象。

其次,这些矿脉之间有一片红色的中间区域,探测车的「拉曼光谱和发光现象扫描宜居环境中的有机物和化学物」(Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, SHERLOC)仪器检测到其中充满有机化合物。

最后,根据「X射线岩石化学行星仪器」(Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry, PIXL)的扫描结果,岩石还有被黑圈环绕的微小米色斑点,让人联想到豹纹,其中含有可能是古代微生物能量来源的化学物质。

澳洲昆士兰理工大学(Queensland University of Technology)天体生物学家、毅力号科学团队成员佛兰纳瑞(David Flannery)说:「在地球上,岩石含有这类特徵通常与活在地表下的微生物的化石纪录有关。」

然而,确认火星是否存在古代生命的探索任务还远未结束。

毅力号采集的珍贵岩石样本作为「火星样本返回计画」(Mars Sample Return Program)一环回到地球时,才是考验真正降临的时候。这是NASA和欧洲太空总署(ESA)的合作计画,预计于2030年代执行。

虽然这些发现也存在其他与微生物无关的解释,毅力号采集的岩心样本或许含有真正的微生物化石,这样的可能性仍令人相当兴奋,因为如此一来,可望首度证明地球以外的地方存在生命,从而写下历史新页。