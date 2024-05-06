美国民间投资加速核融合领域发展 拚2030年代商转发电

3 分钟

（法新社纽约6日电） 产业人士今天表示，在技术取得重大进展和民间大举投资激励下，美国核融合领域有望在10年内开始商转发电。

两个原子核结合而释放大量能源的过程称为核融合，这为太阳运转提供所需的能量。如今民间企业也期盼，过去几十年的研究最终可能催生出核融合发电厂，并于2030年代连结至电网。

这股热潮伴随着大量涌入的资金。过去2年美国民间部门对核融合领域的投资总额跃增一倍，到去年底为止达到59亿美元（新台币1906亿8800万元），相较下，公部门投资总额为2亿7100万美元。

部分炒作归因于专家认为的临界点即将来到，即理论科学很快将会成真。麻省理工学院（MIT）的怀特（Dennis Whyte）认为：「这不只和科学研究有关，事实上还与交付产品有关。」

根据核融合产业协会（FIA）调查，全球约2/3新创公司认为，第1座核融合发电厂最晚将于2035年连结至电网。

美国华盛顿州核融合新创公司Helion Energy甚至在去年与微软（Microsoft）签署供电合约，力拚2029年前使发电量达到50MW（百万瓦）。

核融合领域近几年达成几项重要里程碑，包括加州劳伦斯利佛摩国家实验室（LLNL）于2022年12月进行的一项实验；实验中的核融合反应首度达成「能量净增益」，即产出能量高出引发反应所消耗的能量。

核融合发电的优势在于零排放（emissions-free），过程中产生的废料也比使用核分裂反应发电更少，不会引发辐射灾难。

美国核融合新创公司Commonwealth Fusion Systems（CFS）已从民间筹措20亿美元资金，是该产业募资最多的新创企业。该公司计划明年启用核融合示范反应炉SPARC，并在2030年代初期启用首座核融合发电厂。

目前核融合领域仍有许多不确定因素，若Commonwealth和Helion能源公司取得成功，将使美国成为第1个商转核融合发电的国家，而其他国家并未计划在2035年前实现这个目标。

此外，全球最大的核融合实验反应炉JT-60SA去年1月在日本启用。核融合技术虽仍在起步阶段，但有人认为这是人类未来能源需求的答案。