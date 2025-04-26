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美国法官被捕 遭控助非法移民躲避捉拿

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（法新社华盛顿25日电） 美国联邦探员今天逮捕威斯康辛州法官杜根（Hannah Dugan），指控她涉嫌庇护一名无证件移民。此事令白宫与法院之间因总统川普强硬驱逐政策而起的对立再升级。

美国联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）在社群媒体发文说，密尔瓦基郡（Milwaukee County）巡回法官杜根「蓄意误导」让联邦探员逮不到他们打算在她庭上拘捕的当事人。

巴特尔在贴文中说，杜根因涉嫌妨碍程序而被捕。

美国司法部长邦迪（Pam Bondi）向福斯新闻表示：「我们今天释出非常强力的讯息，无论是谁，若窝藏逃犯，若协助藏匿任何非法待在本国的人，我们都会追捕和起诉。」

起诉文件描述了上周五在杜根庭上发生的事件，联邦探员前来逮捕来自墨西哥的佛罗雷斯－鲁伊斯（Eduardo Flores-Ruiz），杜根明显不悦。佛罗雷斯－鲁伊斯面临轻罪指控。

文件指称杜根护送佛罗雷斯－鲁伊斯从陪审团专用门离开法庭，避免他被探员逮到。

「密尔瓦基哨兵日报」（Milwaukee Journal Sentinel）报导，杜根的律师告诉法庭，杜根对自己被捕一事深感遗憾并表达抗议，称这不是为了公共安全做出的决定。

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