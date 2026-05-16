美国联准会任命鲍尔为临时主席 待华许宣誓就任

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（法新社华盛顿15日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天任命即将卸任的主席鲍尔为临时主席，等待他的继任者华许（Kevin Warsh）宣誓就职。华许的任命案本周稍早获得联邦参议院确认。

联准会在声明中表示：「任命现任主席为临时主席的这项暂时性举动，与过去类似的主席交接时期做法一致。」鲍尔的第2个4年任期今天到期。

鲍尔（Jerome Powell）现在将担任临时主席，直到由美国总统川普提名、经历艰难审查程序的华许宣誓就职。联准会尚未提供新任主席的就职日期。

联邦参议院13日以54票对45票通过华许的任命案，共和党人凭藉微弱多数优势，确保川普的提名人选获得确认。

这个程序先前因国会议员反对司法部对鲍尔的刑事调查而遭搁置。即将卸任的鲍尔曾形容，这项调查是为了对联准会施压，以影响其货币政策决策。

皆为川普提名人的联准会理事米兰（Stephen Miran）与鲍曼（Michelle Bowman）在声明中说，他们同意在等待华许就职期间，任命鲍尔暂时担任主席，但不支持无限期任期。

他们说：「由于我们不支持无限期指定临时主席，我们无法支持这项行动。」

「有鉴于我们已有一名获确认的提名人选，他很快就会宣誓就职，我们认为，临时主席的任期应限制在至少一周的有限期间内（但我们也支持最长一个月的期限，以因应可能出现的延误）。」

华许过去以抗通膨、反量化宽松（QE）的「鹰派」立场着称，但近年立场转向，与总统川普推动降息的主张一致，这将为联准会的独立性构成前所未有的挑战。