美国谴责中国在与菲律宾海军海上冲突中的「危险」行动

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社华盛顿20日电） 菲律宾军方今天指控中国海警在南海仁爱暗沙持棍伤人，中国则反控是菲方挑衅在先。美国国务院今天在声明中，谴责中国对菲律宾海军人员做出「危险且具侵略性」行动。

美国国务院发言人在声明中强调：「中国一再挑衅菲律宾合法的海上行动，不仅破坏区域和平与稳定，也直接违背中国一再承诺将和平解决争端的说法。」

菲律宾军方指出，舷号21560的中国海警船今天派出搭载8人的刚性充气船（RHIB），「非法接近」搁浅于仁爱暗沙（Ayungin Shoal）的军舰马德雷山号（BRP Sierra Madre），近距离绕行拍摄照片及影片。

菲律宾海军立刻派出2艘船艇以「冷静且非对抗方式」驱离中国海警RHIB，但中方人员却「做出暴力且具侵略性的反应，持木棍击打菲律宾海军人员」，造成一名士兵受伤，橡皮艇也受损。

中国海警随后发出声明，反控菲律宾扭曲事实、提出不实指控，要求菲方「立即停止侵权挑衅和不实炒作」。

中方声明指出，当时中国海警1艘小型巡逻艇在「中国仁爱礁」附近海域例行巡逻时，菲律宾释放2艘橡皮艇，无视中国多次明确警告，以危险方式快速接近并围顶冲撞中方巡逻艇，其间，菲方人员首先使用划桨、长棍等工具「恶意攻击」中方执法人员。

东南亚国家协会（ASEAN）外长会议暨相关会议将在马尼拉举行，中国外交部长王毅也将出席，南海紧张局势恐将成为讨论焦点。