美国邀俄总统参加G20峰会 川普怀疑普丁会出席

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（法新社华盛顿23日电） 美国官员今天表示，华府将邀请俄罗斯总统普丁参加在佛州迈阿密（Miami）举行的20国集团（G20）峰会；但美国总统川普表示，他怀疑这位俄国领袖是否会出席。

美国是今年G20峰会的东道主，川普承诺12月在他所居住的佛罗里达州举办一场盛大峰会。

自普丁于2022年下令全面入侵乌克兰后，西方大多数国家对他冷淡，但川普对普丁（Vladimir Putin）不是如此。如今这项邀约计画，显示国际对普丁的压力大幅缓和。

法新社报导，川普政府一名高层官员表示：「所有G20成员都将被邀请参加部长级会议及领袖峰会。」

川普在记者随后询问时，似乎对邀请普丁一事并不知情。

川普说：「我不知道他会不会来，说实话，我怀疑他会来。」

但川普表示支持邀约普丁，他解释说：「如果他来，可能会很有帮助。」

克里姆林宫今天稍早表示，普丁尚未决定是否出席。

川普再次批评前总统欧巴马（Barack Obama），在2014年将俄罗斯逐出当时8国集团（G8），此举是为回应俄罗斯当年对乌克兰的较小规模入侵。

川普说：「普丁总统对被驱逐非常不满，这是理所当然的。」（编译：纪锦玲）