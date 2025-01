美国:苏丹叛军犯下种族灭绝 对领袖实施制裁

(法新社华盛顿7日电) 美国今天判定苏丹叛军「快速支援部队」(RSF)「犯下种族灭绝」,并对这个准军事组织领袖实施制裁。

美国国务卿布林肯(Antony Blinken)表示,相关情资显示快速支援部队「系统性」杀害男性和男孩,且针对特定族群女性和女孩强暴,美方因而做此决定。

布林肯表示:「美国致力于追究相关人士责任。」他宣布对快速支援部队领袖达加洛(Mohammad Hamdan Daglo,又名赫梅蒂Hemedti)实施制裁,因为他「涉及对苏丹人民犯下系统性暴行」。

他表示,达加洛因为「在达佛(Darfur)涉及严重侵犯人权的行为,特别是他所控制的快速支援部队士兵对平民进行大规模强暴」,而被列入制裁名单,因此他和他的家人现在无法入境美国。

在第二次世界大战后通过的「联合国防止及惩治灭绝种族罪公约」(U.N.Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide),将种族灭绝定义为「蓄意全部或局部消灭某一民族、人种、种族或宗教团体」的行为。