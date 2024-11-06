立足瑞士 报道世界
登录

美国10州举行堕胎权公投大多通过 佛州否决

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿6日电） 美国有10个州昨天与总统选举同步举行堕胎权公投，根据今天结果，尽管大多州支持，但仍有佛罗里达等少数几州反对票胜出，写下美国最高法院取消堕胎权宪法保护后反堕胎派首胜。

这些州的公投源自美国最高法院在2022年6月推翻划时代的1973年「罗诉韦德案」（Roe v. Wade ）裁决后，将堕胎权交由各州自决。

如今在亚利桑那州（Arizona）、科罗拉多州（Colorado）、马里兰州（Maryland）、密苏里州（Missouri）和纽约州（New York），选民投票支持挺堕胎权的措施。

亚利桑那州通过的州宪法修正案，将禁止堕胎期限由原本的怀孕15周延后至可存活胎龄（fetal viability），通常为怀孕约24周。

密苏里州的改变还要更剧烈。当地原本堕胎限令在美国数一数二严格，连性侵和乱伦也无法例外；如今通过的州宪法修正案，允许到可存活胎龄前都能堕胎。

然而在保守的佛罗里达州（Florida），要通过将堕胎期限由原本的怀孕6周延后至可存活胎龄的公投，却设有不可置信的高门槛，赞成票比率必须至少达60%。结果据美国媒体报导，赞成票得票率仅57%。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
100
79 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 阿南德·乾德拉塞卡

应该明令禁止生鲜乳销售，还是让消费者自己决定要不要喝生奶？

瑞士食品法规不允许出售生牛奶供直接饮用。然而，源于法规上的一个“空子”，在瑞士，实际上存在400台生奶自动售货机。

参与讨论
86
54 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团