美国10州举行堕胎权公投大多通过 佛州否决

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（法新社华盛顿6日电） 美国有10个州昨天与总统选举同步举行堕胎权公投，根据今天结果，尽管大多州支持，但仍有佛罗里达等少数几州反对票胜出，写下美国最高法院取消堕胎权宪法保护后反堕胎派首胜。

这些州的公投源自美国最高法院在2022年6月推翻划时代的1973年「罗诉韦德案」（Roe v. Wade ）裁决后，将堕胎权交由各州自决。

如今在亚利桑那州（Arizona）、科罗拉多州（Colorado）、马里兰州（Maryland）、密苏里州（Missouri）和纽约州（New York），选民投票支持挺堕胎权的措施。

亚利桑那州通过的州宪法修正案，将禁止堕胎期限由原本的怀孕15周延后至可存活胎龄（fetal viability），通常为怀孕约24周。

密苏里州的改变还要更剧烈。当地原本堕胎限令在美国数一数二严格，连性侵和乱伦也无法例外；如今通过的州宪法修正案，允许到可存活胎龄前都能堕胎。

然而在保守的佛罗里达州（Florida），要通过将堕胎期限由原本的怀孕6周延后至可存活胎龄的公投，却设有不可置信的高门槛，赞成票比率必须至少达60%。结果据美国媒体报导，赞成票得票率仅57%。