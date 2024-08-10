美大使：墨国毒枭「违背意愿」赴美被捕

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（法新社墨西哥市9日电） 美国驻墨西哥大使沙拉萨（Ken Salazar）今天表示，墨国毒枭赞巴达（Ismael “El Mayo” Zambada）在「违背意愿」的情况下，与前贩毒集团同伙的儿子飞往美国后，在美国被捕。

沙拉萨在记者会上表示，赞巴达是在「违背意愿」的情况下被捕，何瓦金（Joaquin Guzman Lopez）则是「自愿投降」。这两名墨国「西纳罗亚」贩毒集团（Sinaloa Cartel）首脑2个星期前搭乘私人飞机降落美国新墨西哥州。

沙拉萨继续说道：「我希望各位清楚了解，这场行动并没有来自美国的资源。」

几个小时前，墨国总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）抱怨美方在澄清赞巴达与何瓦金被捕的情况方面「没有合作」。

罗培兹欧布拉多今天在记者会上表示：「他们（美国）并没有给我们充分的资讯。」

何瓦金的父亲「矮子」古兹曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）1990年代与赞巴达共同创立西纳罗亚集团。西纳罗亚集团和「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation Cartel）并列成为墨国势力最强大的犯罪集团之一。

76岁的赞巴达人生大半都在躲避追缉，是美国最想缉拿到案的毒贩，美方甚至悬赏1500万美元换取能逮捕赞巴达的线索。

何瓦金则被引渡至芝加哥，并对毒品走私指控拒不认罪。

自2006年时任墨国总统卡德隆（Felipe Calderon）对贩毒帮派发动军事进攻以来，墨国的暴力犯罪持续恶化，已造成逾45万人遭到杀害。