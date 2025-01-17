美媒：TikTok执行长将参加川普就职典礼

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（法新社华盛顿16日电） 美国媒体报导，社群媒体巨擘TikTok执行长周受资20日将出席美国总统当选人川普的就职典礼。川普显然正在考虑拯救TikTok，别让TikTok面临在美国下架的命运。

周受资将与其他备受瞩目的社群媒体和科技大亨一同出席川普就职典礼，其中包括特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）、亚马逊（Amazon）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）和Meta执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）。

「纽约时报」与「华盛顿邮报」都报导周受资将出席川普就职典礼。美国最高法院预计将就职典礼前裁定是否禁止TikTok在美营运。

美国国会去年通过一项法律，迫使TikTok的中国母公司字节跳动（ByteDance）出售这个短影音平台，或在本月19日前关闭TikTok，外界大多预期这项法律将生效。

为了执行这项「不卖就禁」法，美国政府将指示苹果（Apple）与谷歌（Google）把TikTok自他们的应用程式商店中移除，自川普上任的前一天开始阻止新的下载活动。

TikTok律师佛朗西斯科（Noel Francisco）表示，如果大法官没有挡下禁令，TikTok将在19日「关闭」；此外，有媒体报导，TikTok打算完全暂停在美国的服务。

根据「华盛顿邮报」，川普曾在竞选期间承诺将拯救TikTok，并一直在评估拖延禁令或拯救TikTok的办法。

等到川普上任后，TikTok「不卖就禁」法的执行将落在他的司法部长手上，届时司法部长可以选择不执行、拖延或无视国会对这项法律的压倒性支持。