美官员：川普近期无意与普丁会面

（法新社华盛顿21日电） 美国官员今天表示，美国总统川普近期并无与俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）会面的计画；此前川普曾说，双方将于两周内在匈牙利首都布达佩斯（Budapest）会面。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）昨天与俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）通电话。川普数天前表示，卢比欧与拉夫罗夫将于本周会面，以安排布达佩斯峰会。

一名川普政府官员匿名表示：「国务卿与（俄国）外长无需进一步面对面会谈，川普总统短期内也没有与普丁会面的计画。」

这名官员也说卢比欧与拉夫罗夫的通话「富有成效」。

克里姆林宫（Kremlin）今天表示，俄美领袖可能会晤的时间未定。

川普16日与普丁通话后，翌日与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面，讨论是否向基辅提供可深入俄罗斯境内的美制战斧（Tomahawk）巡弋飞弹。

川普称美俄领袖这次通话取得「重大进展」，并迅速在社群媒体上表示，他两周内将在布达佩斯与普丁会面。

这是川普又一次突然转变立场。川普今年8月曾在阿拉斯加接待普丁，这是普丁自2022年2月下令全面入侵乌克兰以来，首次踏上西方土地。

川普过去一再强调自己与普丁产生了非常棒的「化学反应」，并称他若重返白宫，将可在一天之内结束俄乌战争，但他最近也坦言对普丁感到失望。（编译：刘文瑜）