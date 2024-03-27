美巴尔的摩大桥遭货轮撞垮 港口停摆影响甚钜

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（法新社巴尔的摩26日电） 美国巴尔的摩市凯伊桥今天凌晨遭货轮撞断，震惊各界。这座以美国国歌作词人、业余诗人凯伊姓名命名的桥梁，过去每天有约3.4万辆车通行，穿越美国最繁忙的港口之一。

凯伊桥（Francis Scott Key Bridge）遭货轮撞击后，部分桥段瞬间坍塌，倘若巴尔的摩港（Port of Baltimore）的航运持续停摆，可能引发重大经济损失。

马里兰州州长摩尔（Wes Moore）办公室发声明表示，凯伊桥严重受损，导致港口海上交通中断。2023年巴尔的摩港外国货物吞吐量共计超过5200万吨，价值约800亿美元（约新台币2.6兆元）。

巴尔的摩港是马里兰州切萨皮克湾（Chesapeake Bay）最深港口，也是全美汽车和轻型卡车及糖和石膏进出口处理量最多的港口。

美国运输部长布塔朱吉（Pete Buttigieg）在记者会上表示：「毫无疑问，这将对供应链产生重大且旷日持久的影响。」

他补充说：「现在要评估如何清理航道并重新开放港口还为时过早。」

就外国货物处理量和外国货物价值而言，巴尔的摩港是美国第9繁忙的主要港口，创造超过1.5万个直接就业机会，同时支持近14万相关就业。

根据马里兰州档案馆（Maryland State Archives）资料，巴尔的摩港每年产生约33亿美元的个人收入，并带来近4亿美元税收。

巴尔的摩港不仅是滚装式货柜运输的主要港口，也用作游轮码头。

马里兰州商会（Maryland Chamber of Commerce）声明表示，凯伊桥长时间关闭「将无可避免地扰乱商业活动和供应链」。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）