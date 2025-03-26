美年度威胁评估报告：中国是美国最大军事威胁

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（法新社华盛顿26日电） 美国情报机构今天发布的「年度威胁评估报告」指出，中国仍是美国最大的军事与网路威胁，北京在取得可用于攻占台湾的能力方面，正有着「稳定但不均衡」的进展。

这份年度报告指出，中国有能力以常规武器打击美国，透过网路攻击危害美国基础设施；北京还将攻击美国的太空资产，寻求在2030年取代美国成为人工智慧（AI）头号强国。

这份报告是川普总统的情报首长在参议院情报委员会（Senate Intelligence Committee）作证前发布。报告指中国人民解放军可能计划使用大型语言模型制造假新闻、模拟重要人物，并且发动攻击网路。

这份长达33页的报告中约有1/3涉及美国对中国的担忧，还指北京将加强对台湾的军事与经济胁迫。

报告指出：「解放军可能正稳定但不均衡地发展其夺取台湾与阻止美国军事干预的能力，必要时击败美军。」

「年度威胁评估报告」（Annual Threat Assessment）也指出，中国仍面临「严峻」的国内挑战，包括腐败、人口失衡以及财政与经济上的逆境，这些都可能危及执政的共产党在国内的合法性。

报告表示，由于消费者与投资者信心低迷，中国经济成长可能持续放缓，而且中国官员似乎正准备面对与美国更多的经济摩擦。

情报机构也指出，中国长期目标是扩大格陵兰的自然资源取得管道，并将其作为北极地区「关键战略立足点」。