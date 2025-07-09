美拟禁售农地给中国买家 北京批投资政治化

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（法新社华盛顿9日电） 在国安因素考量下，美国将开始限制中国公民及其他「外国对手」购买农地。中国驻美大使馆批评美方将中方的投资政治化，只会损害国际社会对美国市场的信心。

中国驻华盛顿大使馆表示，中资企业在美国农业领域的投资创造就业机会，并促进经济成长，美方将中方的投资政治化，只会损害国际社会对美国市场的信心。

美国政府美东时间8日宣布，出于安全考量，美国将开始限制中国公民及其他「外国对手」购买农地。

美国农业部长罗林斯（Brooke Rollins）表示，外国购买美国农地正被当作「对付我们的武器」。罗林斯并与其他内阁官员共同公布「全国农场安全行动计画」（National Farm Security Action Plan）。

她说，「从中国共产党收购美国农地，到对我们农业体系的犯罪利用，这类情况一再出现」。

据美国农业部数据，截至2023年底，中国在美国农地的外国所有者名单中排名第20，持有约11万2234公顷农地。

美国农地中最大的中国持有者之一是史密斯菲尔德食品公司（Smithfield Foods），这家公司原为美国公司，2013年被中国企业万洲国际收购。