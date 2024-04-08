美日菲将举办首场3方领袖峰会 聚焦强化国防关系

2 分钟

（法新社东京8日电） 继美国、澳洲、菲律宾及日本昨天于南海举行海上联合演习后，日本和菲国领导人将在本周赴华府举行3方领袖峰会，目标是强化国防关系。

美日可能宣布大幅提升双边国防关系，及在菲律宾和中国有主权争议的地区，与马尼拉当局展开联合海巡。

峰会议程还将包含确保半导体与稀有金属等重要供应的取得管道、北韩日益好战的态度，以及美国总统拜登反对新日本制铁公司（Nippon Steel）并购美国钢铁（US Steel）一事。

白宫表示，这场会谈将「大幅提升3方伙伴关系，此关系奠基于深厚的历史友谊、坚实和成长中的经济关系，以及对印太地区自由开放的共同愿景」。

美日领袖峰会将在10日率先登场。日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）将是继前首相安倍晋三2015年以国宾身分获邀访美后，第1位接受白宫最高礼遇的日本首相。

拜登与第一夫人吉儿．拜登（Jill Biden）将为岸田文雄与夫人岸田裕子举办盛大晚宴，拜登与岸田文雄还会在白宫玫瑰园举行联合记者会。

66岁的岸田文雄预计11日在美国联邦参众两院联席会议发表演说，随后与菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和拜登举行首场3国领袖峰会。

81岁的拜登和66岁的小马可仕也将举行双边会谈。相较于亲中的菲律宾前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte），外界认为小马可仕更向美国靠拢。