美最高法院支持川普 恢复执行大规模裁员

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（法新社华盛顿8日电） 美国最高法院今天推翻下级法院5月所下禁令，允许川普总统以行政命令继续推动联邦政府的大规模裁员与重组计画。

美国联邦地区法官伊尔斯顿（Susan Illston）5月暂停川普政府执行计画中的大裁员，理由是这些措施需要国会同意，不过最高法院今天在一份未签署的命令中撤销下级法院的这项禁令。

由工会、非营利组织与其他团体组成的联盟，先前曾对川普政府提出诉讼，称当局未经国会同意即进行大规模裁员与机构改革，逾越总统权限。

川普今年1月重返白宫，指示联邦机构制订全面裁员计画，这是当时由马斯克（Elon Musk）所领导的「政府效率部」（DOGE）为精简政府规模而采取诸多措施的一环。

川普2月11日在一项行政命令中呼吁「对联邦官僚机构进行重大改造」，并指示各机构裁减非必要人员。

最高法院表示：「政府所签署的行政命令与备忘录具合法性，政府很可能凭藉此一论点胜诉。」

但大法官们表示，对于具体的机构重组计画之合法性，他们目前未持任何立场，而这些计画将继续成为法律战主题。

大法官索托玛约（Sonia Sotomayor）表示：「这些计画目前尚未提交至本院审理，因此我们无须针对它们是否能在符合法律限制的情况下执行做出判断。」

由民主党籍前总统拜登（Joe Biden）任命的杰克森（Ketanji Brown Jackson），是9名大法官中唯一提出异议的人。

杰克森指出：「根据我国宪法，国会有权设立行政机构并详订其职能…因此，在过去一个世纪里，试图重组联邦政府的总统，都会先取得国会授权。」

她说：「尽管总统对于裁减联邦人力握有一定的裁量权，但他们不能完全自行从根本重组联邦政府。」