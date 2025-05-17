美最高院阻挡驱逐委内瑞拉人 川普怒批大法官掣肘

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（法新社华盛顿16日电） 美国最高法院今天做出裁决，挡下总统川普欲恢复驱逐疑似委内瑞拉帮派分子的行动。川普痛批最高法院，称大法官们「不让我做人民选我出来做的事」。

川普企图援引1798年战时「外国敌人法」（Alien Enemies Act）来迅速驱逐疑似委国帮派「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）成员的行动再次受挫，他在社群媒体「真实社群」（Truth Social）贴文中抨击最高法院。

川普重返白宫后便与司法体系关系紧张，对各级法院冻结他针对诸多议题发布的行政命令所做的多项裁决感到愤怒。

最高法院以7比2通过裁决，挡下川普意图援引外国敌人法来恢复驱逐疑似阿拉瓜火车分子的行动，称这些人未获足够时间对驱逐令提出合法异议。最高法院以保守派占多数，其中3位大法官由川普亲自提名。

川普先前在角逐白宫大位期间曾矢言驱逐数以百万计无证移民。他说，最高法院的裁决意味着政府不得不透过「冗长、拖延且昂贵的法律程序」来驱逐「杀人犯、毒贩和帮派分子」。

他说：「美国最高法院不让我做人民选我出来做的事。这对美国来说是糟糕又危险的一天！」

川普今年3月援引外国敌人法遣返首批疑似阿拉瓜火车成员，未经正当程序就将他们送往萨尔瓦多一处恶名昭彰的监狱。数名遭驱逐委内瑞拉人的律师表示，他们的当事人并非阿拉瓜火车成员，过去不曾犯罪，多半是因为身上的刺青而被盯上。

最高法院4月19日出手干预，暂时挡下针对委内瑞拉无证移民的进一步驱逐行动，认为须有正当程序。

最高法院在今天未具名的命令中，暂停了驱逐目前扣押在德州的另一群人的计画，称他们未获足够时间对驱逐令提出有意义的法律挑战。

大法官们说：「在驱逐前约24小时才收到通知，且欠缺如何行使正当程序权利质疑驱逐令的资讯，显然不符合规定。」

保守派大法官阿利托（Samuel Alito）和汤玛斯（Clarence Thomas）不同意今天的裁决。川普在真实社群贴文中感谢两人「试图保护我们的国家」。