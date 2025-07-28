美欧谈成15%关税协议 3大重点一次看

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（法新社布鲁塞尔27日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天与美国总统川普达成协议，避免欧盟（EU）遭高额关税冲击，两位领袖都盛赞这是一项「好协议」。

由于美国8月1日关税大限即将到来，且事涉美欧之间规模高达1.9兆美元的贸易关系，这场谈判事关重大。

随着双方达成协议，多数欧盟输美商品从30%降至15%。这虽让许多欧洲企业松了口气，但并非皆大欢喜。

以下是法新社汇整的美欧协议相关要点：

●欧盟与美国达成了什么样的协议？

双方证实，美国将对大多数欧盟商品徵收15%的全面关税，与日本本月达成的关税税率相同，而部分产品将享有双边关税豁免。

这项协议有助缓解欧盟汽车业面临的压力。欧洲汽车产业从业人员约达1300万人，3月时遭川普在原本负担的2.5%关税上加徵25%关税。

彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）的吉尔克加德（Jacob Funk Kirkegaard）说：「这对汽车业来说无疑是个好消息，德国会很高兴。所有拥有汽车供应链的欧盟成员国都将受惠，关税税率将从27.5%降到15%。」

欧洲智库「贾克迪罗研究所」（Jacques Delors Institute）贸易地缘政治专家法布利（Elvire Fabry）则指出，15%的税率对德国汽车制造商而言依然「所费不赀，但可以承受」。

尽管15%税率远高于美国先前对欧洲商品平均徵收的4.8%关税，但也反映出现状：自4月以来，企业就已面对川普额外加徵的10%固定税率。

此外，欧盟承诺在未来3年间，向美国购买价值7500亿美元的液化天然气、石油与核燃料，以取代俄罗斯能源。川普还说，欧盟也将对美国加码投资6000亿美元，以及购买数千亿美元的军事装备。

●有豁免项目吗？

范德赖恩表示，15%的税率适用于大多数产业，包括半导体和制药业，这是爱尔兰的重要出口产品，也是欧盟一直致力保护的领域。

川普4月针对这两大关键产业启动调查，并于本月警告，可能对药品课徵高达200%的关税。

范德赖恩说，布鲁塞尔与华府已就包括飞机、特定化学品、半导体设备、部分农产品和关键原物料等重要商品达成双边关税豁免协议。

目前欧盟出口到美国的钢铁仍面临50%关税，不过范德赖恩表示，双方已就相关问题达成妥协。

她说：「我们之间的关税将会下调，并将建立配额制度。」

据了解，出口至美国的欧洲钢铁必须达到一定数量，才会被课徵50%关税，但相关机制的细节目前尚未公布。

●后续发展

这项协议仍须获得欧盟成员国批准，各国大使明天上午将与欧盟执委会官员开会，听取简报。

此外，还需进一步展开技术性谈判，以便完成协议的具体细节。

范德赖恩说，这是一项「架构协议」，「还需进一步厘清相关细节，而这将在未来几周内完成」。

她说，特别是关于酒类产品，目前尚未有最终决定，法国与荷兰正在争取将葡萄酒与啤酒排除在外。

范德赖恩说：「这是接下来几天需要解决的问题。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）