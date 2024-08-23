美民主党偕变装皇后 拉拢Z世代抢攻LGBTQ关键票

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（法新社芝加哥23日电） 美国民主党全代会期间，芝加哥音乐厅同时举行变装皇后秀，民主党倡议人士在现场协助观众为11月大选登记投票，希望拉拢「Z世代」，抢攻LGBTQ关键选票。

法新社报导，变装皇后政治行动委员会（Drag PAC）59岁的公关总监艾德尔（James Eidel）表示：「许多年轻人真的不知道怎么投票。」这个委员会希望运用知名变装皇后的影响力，在「Z世代」选民间推动政治参与。

与民主党结盟的竞选团体表示，多达7500万选民自认属于LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）族群或者将相关议题视为优先事项，这足以影响11月总统大选的结果，当前选情相当胶着。

变装皇后在台上掳获群众目光之际，拿着写字板的倡议人士则在汹涌人潮中穿梭，为支持保护LGBTQ社群的候选人及政策招募竞选志工。

LGBTQ权利倡议民团QForce的37岁联合主席许镇洙（Jin-Soo Huh，音译）指出：「（我们是）芝加哥的LGBTQ+组织…我们真的去（摇摆州）密西根州和俄亥俄州挨家挨户敲门。我们已经看到川普能在4年内做出什么事，我们无法再承受另一个4年。」

根据美国最大LGBTQ民事权利倡导团体「人权战线」（Human Rights Campaign），川普担任总统期间，禁止跨性别者从军，反对在职场为LGBTQ社群提供保护，并终结前总统欧巴马（Barack Obama）时代的反歧视保护措施。

严厉批评跨性别者，尤其是运动员，向来是川普造势集会的特色，他也藉此议题煽动民众。他曾暗指来自台湾和阿尔及利亚的2名金牌女拳手林郁婷、克莉芙（Imane Khelif）是「变性人」，还扬言将阻止跨性别人士参与女子体育赛事。

不过民主党总统候选人、副总统贺锦丽（Kamala Harris）的竞选团队必须投入钜资触及并说服LGBTQ选民参与投票，民主党超级政治行动委员会「优先美国」（Priorities USA）前主席塞西尔（Guy Cecil）指这个族群可能就是「胜负关键」。