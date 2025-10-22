美澳关键矿产协议 矿商：挑战中国主导稀土产业

（法新社雪梨22日电） 美国与澳洲签署关键矿物和稀土的协议后，澳洲矿业领袖今天说，中国在稀土生产的全面主导地位可能很快就会受到挑战。

美国总统川普（Donald Trump）本周与澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）签署协议，让美国得以取得澳洲丰富的稀土和关键矿产资源，这些资源对从太阳能板到精密飞弹等多种产业都至关重要。

澳洲稀土矿商阿拉弗拉资源公司（Arafura Resources）执行长库祖博（Darryl Cuzzubbo）表示，在中国境外开发稀土绝对是好事。他告诉法新社：「中国基本上透过操控价格来控制稀土市场。」

库祖博说：「现在的问题是，中国明显的将他们掌控全球稀土产能9成，当作地缘政治工具来运用。」

中国拥有全球数一数二多的稀土元素储量，并几乎是唯一能大规模精炼这类金属的国家，在全球产业链中具有极高影响力。

美国、德国、韩国等制造业大国长期寻找较不会利用稀土作为谈判筹码的合作伙伴。

库祖博表示，美澳关键矿物和稀土协议为中国以外的替代供应链铺路。

他说：「这也让投资人相信，这些志同道合的国家会有所行动，改变中国的主导地位。」

基本上，美国已同意提供资金支持澳洲一批稀土开发案，换取优先取得开采这些矿产的权利。

澳洲虽然擅长开采关键矿产，但和多数矿业国家一样，长期在国内精炼方面表现不佳。每年超过9成的澳洲锂矿都运往中国的大型精炼厂。

阿拉弗拉资源公司拥有首批获美澳协议资金支持的开发案之一，并计划迅速扩大自有精炼产能。

另一家澳洲的林纳斯资源公司（Lynas Resources），已拿下2亿5800万美元合约，在美国德州兴建稀土精炼厂。

库祖博说：「中国也会极力把握现有优势，因为他们知道3到5年后，将逐渐失去主导权。」