美航客机与黑鹰直升机相撞 调查：高度数据矛盾

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（法新社华盛顿1日电） 华府本周发生美国航空客机与军方直升机相撞酿67死空难，国家运输安全委员会调查人员表示，初步数据显示民航机与军方直升机的飞行高度数据出现矛盾。

国家运输安全委员会（NTSB）调查人员表示，CRJ700班机在飞行高度325英尺（约99公尺）处与直升机相撞。误差范围为正负25英尺（约7.62公尺）。

这一资讯来自客机上俗称「黑盒子」的飞航资料纪录器，负责记录飞机的飞行轨迹、速度及其他数据。

这一新细节显示，黑鹰直升机飞行高度超过200英尺（约61公尺），超出该航线的最高限制。

初步数据显示，塔台的雷达在事故发生时显示直升机高度为200英尺，但官员表示这项资讯尚未获得确认。

国家运输安全委员会成员殷曼（Todd Inman）今晚在记者会被问及如何解释这一差异时表示：「这就是我们的工作，要查明真相。」

殷曼也说，黑鹰直升机进行飞行训练时，通常会使用夜视镜。

他说：「我们目前无法确定（机组人员）是否配戴夜视镜，也不清楚其状况。进一步调查应该能帮助我们了解是否有使用夜视镜，以及它在整起事故中扮演的角色。」

数据显示，飞航管制员在事故发生前约两分钟就已经提醒直升机注意CRJ700班机的存在。

官员表示，根据座舱语音纪录器的资料，事故发生前一秒，民航机机组人员发出「口头反应」，而飞行数据显示，飞机的机头开始往上拉。

官员指出，无线电自动传输系统发出附近有「飞机」的警告，这段声音出现在语音纪录器中，随后传来碰撞声，录音随即结束。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）