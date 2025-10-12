美驻印度大使会见莫迪谈贸易国防 称前景乐观

（法新社新德里11日电） 新任美国驻印度大使戈尔（Sergio Gor）在与印度总理莫迪（Narendra Modi）的首次会面中，讨论了贸易、国防和关键矿物等议题，以期修复两国恶化的关系。

由于关税、贸易协议的持续协商，以及针对H-1B工作签证每年收取10万美元（约新台币304万元）费用等政策变动，这两个全球最大民主国家之间的关系在近几个月急遽恶化。 美国总统川普对印度施加更大压力。数十年来，美国两党决策者都曾拉拢印度，视其为制衡中国的力量。 川普对印度徵收全球最高额的关税之一，以惩罚印度采购俄罗斯石油，美方认为此举等于是为俄罗斯在乌克兰的战事提供资金。

在上周获参议院确认担任驻印度大使之前，作为川普亲信的戈尔曾表达希望保持美印友好关系。 戈尔今晚在美国驻新德里大使馆发布的声明中表示：「我们与莫迪总理的会面圆满结束，讨论了包括国防、贸易和科技在内的双边议题。我们也讨论了关键矿物对两国的重要性。」 戈尔表示，美国重视与印度的关系。并说：「我对两国未来的发展感到乐观。」 莫迪在社群平台X上发文表示，他「很高兴」与戈尔会面，并祝他在印度「任职顺利」。还说：「我深信他的任职将进一步巩固印美全面的全球战略伙伴关系。」