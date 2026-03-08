美驻奥斯陆大使馆爆炸未传伤亡 警方：疑人为事件

（法新社奥斯陆8日电） 挪威警方表示，首都奥斯陆的美国大使馆今天凌晨发生爆炸，幸无人受伤。对爆炸原因，警方已有初步想法，看似是某人所为，但未进一步说明。

法新社报导，挪威公共广播公司NRK引述警方指挥官德勒米尔（Michael Dellemyr）表示，爆炸地点位于美国大使馆的领事部门入口。

德勒米尔受访时表示：「大约凌晨1时（格林威治时间零时），我们接获多起爆炸通报。警方随后赶抵现场，确认是美国大使馆发生爆炸。」

他说，现场仅受轻微损害。

他补充说：「因为还在初步调查，关于损害的细节、爆炸物品等资讯，目前还未能说明。」

随后，德勒米尔对挪威电视新闻频道TV2表示，警方「对事发原因，已有初步想法」，并说「我们认为这是由某个人所为。」

德勒米尔提到，调查人员正与目击者交谈。根据TV2报导，拆弹小组也在现场。

住在大使馆附近的民众表示，他们听到了巨响。

民众说：「现场有警犬、无人机、配备自动武器的警察，还有直升机在空中盘旋。」

美国与以色列2月28日联手对伊朗发动军事攻击，伊朗旋即展开报复，多座美国使馆及外交设施遭无人机与飞弹攻击，中东地区的美国大使馆已提升警戒。不过，奥斯陆警方未表示这起事件与伊朗冲突有任何关联。 （编译：纪锦玲）