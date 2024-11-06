美2024大选竞选费用逾5126亿 创史上新高

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（法新社华盛顿5日电） 美国2024年大选成为史上最昂贵的选举，捐款总额达159亿美元（约新台币5126亿元）。

法新社报导，追踪美国政坛经费的非营利组织「公开秘密」（OpenSecrets）指出，2024年的选举支出含国会竞选在内，预计达159亿美元，不仅超越2020年的151亿美元，更是2016年65亿美元的两倍多。

在竞争激烈的总统选战中，民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris）募款额拔得头筹，团队直接筹得的款项逾10亿美元，其中40%来自小额捐款人，另还有来自支持她的政治行动委员会的5.86亿美元。

共和党候选人川普（Donald Trump）的竞选团队直接募得3.82亿美元，其中28%为小额捐款，而相关的政治行动委员会贡献6.94亿美元。

共和党方面，最大金主是82岁银行家麦隆（Timothy Mellon），捐1.97亿美元；电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）也捐了1亿美元。

在民主党方面，亿万富豪彭博（Michael Bloomberg）前前后后共捐9300万美元。投资界名人索罗斯（George Soros）透过政治行动委员会提供5600万美元。

根据追踪政治广告的AdImpact公司汇整的数据，这次美国从总统到地方官员的选举，广告总花费达105亿美元。

3月到11月1日这段期间，贺锦丽和川普的竞选团队在广告上花费了26亿美元，民主党支出16亿美元，共和党则砸了9.93亿美元。（译者：纪锦玲)