联合国原子能监督机构：北韩提升核武制造能力

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔15日电） 国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西今天访问首尔期间表示，北韩制造核武的能力正呈现「非常显着的增长」。

在国际间面临外交孤立的北韩，据信运作多个铀浓缩设施，这是制造核弹头的关键步骤。这些设施包括位于宁边（Yongbyon）的核据点。平壤当局曾在去核化会谈后宣称已停用，随后又于2021年重启。

葛罗西（Rafael Grossi）在首尔向记者表示，「在我们的定期评估中，我们已确认宁边反应炉的运作量正迅速攀升」，同时也观察到宁边的再处理设施和轻水反应炉的运作都增加，并启动了其他设施。

葛罗西表示：「这一切都指向北韩正急遽扩张核武器生产能力，目前估计拥有数十枚核弹头。」

葛罗西表示，IAEA还注意到一座「类似宁边浓缩设施」的兴建工程。

但在未实地视察的情况下，难以估算产能增幅。

然而，葛罗西说：「从这座设施的外部特徵来看，我们认为北韩的浓缩产能将显着提升」。

被问及俄罗斯是否协助北韩发展核武时，葛罗西表示，IAEA在这方面「并未见到任何特殊迹象」。

北韩先前已派地面部队及炮弹支援俄罗斯入侵乌克兰，观察人士认为，平壤当局正以此换取莫斯科当局的军事技术援助。