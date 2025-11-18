联合国安理会通过美提决议案 将派国际部队进驻加萨

afp_tickers

（法新社纽约联合国总部17日电） 联合国安全理事会今天表决通过一项由美国起草、强化川普所提加萨和平计画的决议案，其中包括部署一支国际部队以及为未来的巴勒斯坦国铺设道路。

这项决议案获得13票赞成，仅俄罗斯与中国弃权，但没有任何国家行使否决权。美国总统川普表示，这将给「全世界带来更进一步的和平」。

川普在社群媒体发文指出，这次表决「承认并支持由我担任主席的和平委员会（Board of Peace），这将成为联合国历史上最重大的批准之一，（并且）将为全世界带来进一步的和平」。

美国驻联合国大使瓦尔兹（Mike Waltz）在表决后表示：「今天的决议案代表另一项重大进展，这将使加萨能够繁荣发展，并创造让以色列得以安居的环境。」 然而，这项决议案将巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）排除在加萨的任何治理角色之外。哈玛斯对此表示，这项决议案未能满足巴勒斯坦人的「政治与人道主义需求与权利」。

这份经过多次重要协商修订的文本，「支持」美国总统川普提出的计画，正是这项计画使得以色列与哈玛斯在饱受战火蹂躏的加萨地区，得以于10月10日实现脆弱的停火。

自2023年10月7日哈玛斯袭击以色列引发战争以来，两年多的战斗已让加萨大部分地区成为一片废墟。

这项和平计画授权成立国际稳定部队（International Stabilization Force），这支部队将与以色列、埃及以及新训练的巴勒斯坦警察合作，协助确保边境地区安全并实现加萨走廊非军事化。

国际稳定部队的任务是负责「永久解除非国家武装团体的武器」，保护平民与确保人道援助走廊的安全。

这份决议案也授权成立「和平委员会」，这是一个加萨过渡治理机构，理论上由川普担任主席，任期将持续到2027年年底。

这项决议案以含糊的措辞提到未来建立巴勒斯坦国的可能性。

决议案提到，一旦巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）执行所要求的改革，加萨重建工作也开始进行，那么「最终可能具备条件，为实现巴勒斯坦自决与建国提供一条可信的路径」。

然而，以色列坚决拒绝了这个可能性。

以色列驻联合国大使达诺（Danny Danon）在表决前表示，这项决议案「将确保哈玛斯不再对以色列构成威胁」。

拥有否决权的俄罗斯则提出竞争方案，称美国的草案在支持建立巴勒斯坦国方面做得不够彻底。

根据法新社取得的草案内容，莫斯科要求安理会表达对「两国方案愿景的坚定承诺」。

俄罗斯的草案不会授权成立和平委员会或部署国际部队，而是请联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）就这些议题提供「选项」。

瓦尔兹在表决前表示，「拖延将造成生命损失」。

美国获得数个阿拉伯与穆斯林占多数国家的支持，他们发布联合声明表达对该文本的支持，签署国包括卡达、埃及、阿拉伯联合大公国、沙乌地阿拉伯、印尼、巴基斯坦、约旦与土耳其。