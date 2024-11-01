联合国生物多样性峰会陷僵 欧盟促各国采取行动

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（法新社哥伦比亚卡利31日电） 在哥伦比亚举行的联合国生物多样性峰会陷入僵局，欧盟官员今天指出，西班牙致命洪灾提醒世人破坏自然所造成危害的后果，敦促峰会代表们「采取行动」。

欧盟执行委员会（European Commission）特使芬克-胡杰（Florika Fink-Hooijer）表示，本周在西班牙东部和南部发生「巨灾」，凸显了生物多样性受破坏与人为气候变迁之间的关联。

芬克-胡杰在联合国生物多样性公约（Convention on Biological Diversity，CBD）缔约方大会第16次会议（COP 16）主办地卡利市（Cali）对媒体说：「若我们对生物多样性采取行动，我们至少可以缓和一些气候的影响。」

此次高峰会约有2万3000名代表登记，是这类会议中规模最大的一次。

芬克-胡杰主管欧盟执委会环境事务，她说：「在这次缔约方会议上，我们确实有机会采取行动。」

此次高峰会于10月21日至11月1日举行，目的在于评估大自然保护计画和挹注资金，并加速计画进展，以实现2022年商定的23项联合国目标，在2030年之前「制止和扭转」物种的灭绝。

此架构设想在2030年之前，每年动用2000亿美元来实现这些目标，包括让地球30%的陆地和海洋受到保护。

尽管本周新出炉的研究显示，在受评估的动物与植物当中，有超过1/4面临灭绝风险，但11月1日结束的卡利峰会主要仍卡在筹资问题上；开发中国家要求更多资金。

与会代表也希望在联合国生物多样性公约的架构下设立一个全新的基金，让贫富各国都能在决策中具有代表权。（译者：纪锦玲）