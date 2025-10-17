联合国：全球近9亿贫穷人口面临气候冲击

（法新社联合国17日电） 联合国今天警告，全球近80%最贫穷人口，也就是约9亿人直接暴露于全球暖化加剧的气候灾害中，承受「双重且极不平等的负担」。

联合国开发计画署（UNDP）代理署长徐浩良透过声明告诉法新：「无人能幸免于日益频繁且剧烈的气候变迁影响，像是干旱、洪灾、热浪和空污，但最穷困者正面临最严重冲击。」

联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）今年11月将在巴西召开，徐浩良补充道，这将是「世界领袖将气候行动视为消除贫穷行动的时刻」。

联合国开发计画署和牛津贫穷与人类发展倡议（OPHI）共同发表的年度研究显示，根据婴儿死亡率、取得住房机会、卫生、电力和教育等指标，11亿人处于「严重的多面向」贫穷中，约占报告分析的109国63亿人的18%，其中半数为未成年人。

尤其受这类贫穷影响的两个地区是撒哈拉沙漠以南非洲（Sub-Saharan Africa）跟南亚，而面对气候变迁冲击，这两个地区也极为脆弱。

这份报告强调，贫穷与遭受极端高温、干旱、洪灾和空污等4大环境风险之间具有紧密连结。

报告指出：「赤贫家庭特别易受气候冲击，因为他们多半仰赖农业及地下经济等极为脆弱的产业。当灾害同时或一再发生，便加剧既有的匮乏状态。」